Nach Berlin: „Ähnliche Vorfälle in Salzburg schwer möglich“

Ähnliche Attentate wie das vermeintliche in Berlin Montagabend seien am Salzburger Christkindlmarkt schwer möglich, sagen die Verantwortlichen. Man versuche aber den Christkindlmarkt so sicher wie möglich zu machen.

Grundsätzlich seien Einzeltäter immer möglich, „totale Sicherheit“ werde es nie geben, sagt Wolfgang Haider, Obmann des Salzburger Christkindlmarktes. Was aber in Salzburg schwerer möglich sei, ist ein Anschlag mit einem Lkw - ähnlich wie etwa in Nizza im Juli oder Montagabend in Berlin. „Wir haben eine Pollerregelung, das heißt es ist schon sehr schwer in die Innenstadt hineinzukommen mit einem großen Fahrzeug. Es gibt ein komplettes Lkw-Verbot in der Innenstadt. Ich will das jetzt nicht abschwächen, aber man muss es nicht dramatisieren und auch nicht bagatellisieren. Ein Anschlag in dieser Form wäre aber in Salzburg sehr schwer denkbar, weil das sehr schwer erreichbar wäre mit schweren Fahrzeugen“, sagt Haider Dienstagfrüh.

„Einlasskontrollen kein Thema“

Vorsichtmaßnahmen, wie etwa Einlasskontrollen, seien am Christkindlmarkt aber kein Thema. Er habe sich das am Oktoberfest in München angeschaut, sei aber zum Schluss gekommen: „Wenn jemand das vorhat zu umgehen, dann ist das relativ einfach, mit einfachen Mitteln. Taschen und Rucksäcke sind leicht zu platzieren. Wenn jemand eine Einzelaktion startet, wird es immer schwierig sein, das zu verhindern,“ sagt Wolfgang Haider. Die Besucher können sich in Salzburg sicher fühlen, weil man Maßnahmen gesetzt hätte, sagte Haider.

Innenminister: Erhöhte Polizeipräsenz

Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) wie am Montag die Landespolizeidirektion an, auf öffentlichen Plätzen erhöhte Präsenz zu zeigen. In einer Aussendung kündigte er ferner an, dass Dienstagfrüh der Einsatzstab des Innenministeriums zusammentreten wird, um die aktuelle Lage zu analysieren und gegebenenfalls Maßnahmen für Österreich abzuleiten - mehr dazu in: Sobotka ruft Polizei zu erhöhter Wachsamkeit auf (salzburg.ORF.at; 19.12.2016)

Mit dem Polizeieinsatz in einem Flüchtlingsquartier in Fuschl (Flachgau) Montagabend gebe es aber vorerst keine Verbindung, sagte der Innenminister Montagfrüh - mehr dazu in: Fuschl: Polizeieinsatz wegen Anschlagplan? (salzburg.ORF.at; 19.12.2016)

Mutmaßliches Attentat in Berlin

Montagabend raste ein Lkw in einen Weihnachtmarkt in Berlin. Dabei kamen zwölf Menschen ums Leben. "Alle polizeilichen Maßnahmen zu dem vermutlich terroristischen Anschlag am Breitscheidplatz laufen mit Hochdruck und der nötigen Sorgfalt“, twitterte die Deutsche Polizei Dienstagfrüh - mehr dazu in: Lkw-Todesfahrt in Berlin: Polizei geht von Anschlag aus (salzburg.ORF.at; 19.12.2016).