Brand in Einfamilienhaus

In einem leerstehenden Einfamilienhaus in Straßwalchen-Steindorf (Flachgau) ist Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr musste mit Atemschutztrupps ausrücken.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Dachboden. Atemschutztrupps der Feuerwehr mussten die Haustüre gewaltsam öffnen, um zum Brandherd zu kommen. Weil auch die Zwischendecke des Hauses bereits durchgebrannt war, wurden zwei Atemschutztrupps im ersten Stock und ein dritter Atemschutztrupp im Erdgeschoss zum Ablöschen der herabstürzenden Deckenteile eingesetzt.

FF Straßwalchen

Keine Verletzte, Brandursache noch unbekannt

Weil das Einfamilienhaus nicht bewohnt gewesen ist, gibt es auch keine Verletzten. Montagnachmittag haben Spezialisten der Polizei mit der Ursachenforschung begonnen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

FF Straßwalchen

Feuer auf Balkon im Pinzgau

In Saalfelden (Pinzgau) zündete eine 44-Jährige Montagabend eine Kerze in einer Terrakotta-Kugel auf ihrem Balkon an. Gegen 23.00 Uhr entzündete sich das Balkongeländer. Ein Passant entdeckte zufällig den Brand und verständigte die Polizei. Die Feuerwehr Saalfelden konnte das Feuer rasch löschen. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.