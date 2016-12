Zwei Tankstellen-Serienräuber vor Gericht

Am Landesgericht in Salzburg soll am Dienstag das Urteil über zwei junge Tankstellen-Serienräuber gesprochen werden. Sie sollen vor einem Jahr drei Tankstellen in der Stadt Salzburg überfallen haben.

Der 19-jährige Angeklagte soll die Angestellten mit einer Schreckschusspistole bedroht und Geld gefordert haben. Sein 22-jähriger Komplize hat im Fluchtauto gewartet. Die Beute betrug damals rund 2.000 Euro.

In erster Instanz sind beide bereits zu drei Jahren Haft, eines davon tatsächlich hinter Gittern, verurteilt worden. Weil der Staatsanwaltschaft die Urteile zu milde sind, wird am Dienstag das endgültige Strafmaß festgesetzt.