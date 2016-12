Ein- und Zweistern-Hotels ziehen nach

Die meisten Besucher der Stadt Salzburg steigen in Vier-Sterne-Hotels ab. Allerdings verzeichnen laut aktueller Statistik Ein- und Zweistern-Hotels die größten Zuwächse und kommen nun auf 200.000 Übernachtungen pro Jahr.

Fast 2,6 Millionen Gästeübernachtungen wurden heuer in der Stadt Salzburg gezählt, das Weihnachtsgeschäft noch nicht eingerechnet. Rund 1,1 Millionen entfielen davon auf Vier-Stern-Betriebe. Die meisten Salzburg-Besucher legen also wie gehabt, besonderen Wert auf gehobenes Wohnen. Und die Ein- und Zweistern-Häuser können hier in absoluten Zahlen auch nicht mithalten.

Einfache Hotels verzeichnen größten Zuwachs

Allerdings sind diese Hotels bei den Zuwachsraten Nummer eins: Sie verzeichnen ein Plus von 34 Prozent in der aktuellen Tourismusstatistik. Es zeigt sich auch, dass Urlauber aus bestimmten Ländern auch bestimmte Hotelkategorien bevorzugen. So wohnen Italiener zum Beispiel bevorzugt in Dreistern-Häusern. Deutsche hingegen in der Vier- oder gar Fünf-Stern-Kategorie.

Gäste aus Schweden stark im Kommen

Die Zahl der Nächtigungen deutscher Gäste in Ein- bis Zweistern-Häusern steigt auch stark an und weist ein Plus von 74 Prozent auf. Auch Griechen und Amerikaner wohnen gerne günstig. Gäste aus den Niederlanden und Schweden bevorzugen hingegen Campingplätze und Jugendherbergen. Das größte Gästeplus hat die Stadt Salzburg bei Gästen aus Schweden verzeichnet. Ihre Zahl ist um 17 Prozent auf insgesamt fast 19.000 Übernachtungen gestiegen. Der Löewenanteil der Salzburg-Stadt-Gäste kommt aber nach wie vor aus Deutschland.