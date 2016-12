Mehr Frauen wagen Schritt in Selbstständigkeit

10.000 Unternehmerinnen gibt es bereits im Land Salzburg. Die Zahl steigt aber stark an, allein im Vorjahr haben laut Wirtschaftskammer aber mehr als 1.000 Salzburgerinnen neu den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Das Gründerservice der Wirtschaftskammer Salzburg unterstützt Frauen dabei, sich unternehmerisch selbstständig zu machen. Die Erfahrungen mit den Neo-Unternehmerinnen sind gut, sagt Peter Kober vom Gründerservice. „Frauen bereiten sich viel intensiver vor, sind am Markt aber auch sehr viel vorsichtiger. Sie sind risikobewusster als Männer, planen vorsichtiger und haben weniger Fremdkapital im Unternehmen“, sagt Kober.

Mit ihrem Bistro „GustaV“ hat sich Denise Hagopyan in Salzburg den Traum eines veganen Lokals erfüllt und beschäftigt inzwischen bereits eine Mitarbeiterin in der Küche. Ihre Vorbereitungen für die berufliche Selbstständigkeit haben ein Jahr in Anspruch genommen, sagt Hagopyan.

Unternehmerinnen-Dasein fordert vollen Einsatz

Die Halleinerin Isabell Handl hat sich vor einem Jahr selbstständig gemacht und vertreibt Bio-Unterwäsche in ausgewählten Geschäften. „Es ist ein kleines Unternehmen und ich will, dass es sukzessive wächst. Man fängt klein an, aber dafür auf sicheren Beinen“, sagt Handl.

Klein angefangen hat auch Ina Täubel vor wenigen Monaten mit einem Geschäft für Wohn-Accessoirs in der Stadt Salzburg. Ein Rund um die Uhr-Job, der sie ausfüllt. „Man geht am Abend nicht beim Laden hinaus und das war’s, sondern der läuft eigentlich zu jeder Zeit mit. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man das was man tut auch wirklich liebt“, sagt Täubel.