Hoteliers über gute Buchungslage erfreut

Obwohl Weihnachten aus Urlaubersicht heuer ungünstig auf ein Wochenende fällt, erwarten die Tourismusmanager in Salzburg eine ähnlich gute Auslastung wie im Vorjahr. Der Salzburger Flughafen registriert bereits die erste Anreisewelle.

Die Buchungslage für die bevorstehenden Winterwochen ist im ganzen Land sehr gut, das meldet die SalzburgerLand Tourismus-Gesellschaft. Ab Mittwoch, 21. Dezember, steige die Bettenauslastung täglich an. Weil der 24. Dezember heuer auf einen Samstag fällt, verschieben sich allerdings die Hauptanreisetage etwas nach hinten. 98 Prozent Bettenauslastung werde so heuer erst am 25. und 26. Dezember erreicht.

Jännerloch und ausbleibende Russen bereiten Sorgen

Kopfzerbrechen bereitet dem Tourismus-Spartenobmann in der Salzburger Wirtschaftskammer, Albert Ebner, allerdings weiterhin das „Jännerloch“. Diese tendenzielle eher schwach gebuchten Wochen sind vor allem von russischen Gästen sehr gut gebucht worden. Weil diese Gäste inzwischen aber überwiegend ausbleiben, stehe man da vor großen Herausforderungen, sagt Ebner. Mehr Geschäft erwarten sich die Salzburger Touristiker in diesem Winter auch durch Gäste aus Deutschland. Bereits im Sommer ist die Anzahl ihrer Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr bereits um 17 Prozent gestiegen.

Links: