Radio Salzburg bald auch in Straßentunnels

Ab kommendem Jahr ist ORF Radio Salzburg in allen Straßentunnels, die vom Land verwaltet werden, zu empfangen. Derzeit wird mit der Errichtung des Digitalfunks für Einsatzkräfte die technische Voraussetzung dafür geschaffen.

Die Arbeiten für den neuen „Tunnelfunk“ im Schönbergtunnel in Schwarzach (Pongau) sind bereits abgeschlossen. Derzeit wird der Sender, ein zwei Zentimeter dickes Kabel, im Klammtunnel zwischen Lend (Pinzgau) und Dorfgastein (Pongau) eingezogen. Dieser Tunnel ist daher bis 23. Dezember nur einspurig befahrbar.

Drei Pinzgauer Tunnel bis Jahresende nachgerüstet

Bis Jahresende 2017 stehen noch der Achbergtunnel in Unken, der Lärchbergtunnel in Lofer und der Schmittentunnel in Zell am See (alle drei Pinzgau) zur Umrüstung an. Dann wird das Programm von ORF Radio Salzburg in sämtlichen Landesstraßentunnels zu hören sein.

ORF

Verhandlungen für Autobahntunnel laufen

Dem Ausbau sind jahrelange Verhandlungen zwischen dem ORF und dem Land Salzburg vorausgegangen. Dabei ging es in erster Linie um die Kosten. Die betragen allein für den Klammtunnel mehr als 500.000 Euro. Was die Funknachrüstung der Autobahntunnels auf der Tauernautobahn A10 betrifft, laufen derzeit noch die Verhandlungen mit dem Autobahnbetreiber ASFINAG.

Link: