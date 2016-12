Fuschl: Polizeigroßeinsatz in Flüchtlingsquartier

Im Flüchtlingsquartier im Pfarrhof von Fuschl (Flachgau) läuft Montagvormittag ein Polizeigroßeinsatz. Vermummte Beamte führten Verdächtige ab. Es soll um Verbindungen zum Islamischen Staat (IS) gehen. Bestätigt ist das nicht.

Montagfrüh fuhr die Polizei bei dem Flüchtlingsquartier vor. Auch Cobra-Beamte und Verfassungsschützer waren dabei. Die Gründe für den Einsatz waren vorerst unklar. Die Polizei bestätigte vorerst mehrere Festnahmen und auch eine Hausdurchsuchung. Der Einsatz laufe noch, sagte Polizeisprecher Michael Rausch gegen 11.30 Uhr dem ORF.

Verbindung zu Islamischem Staat?

Laut gut informierten Kreisen soll es Hinweise geben, dass sieben Personen mit dem Islamischen Staat (IS) in Verbindung stehen oder mit ihm sympathisieren. Deshalb sei die Hausdurchsuchung durchgeführt worden. Der Verdacht soll in Richtung Dschihadismus gehen. Die Verdächtigen würden befragt.

Im Pfarrhof Fuschl sind seit einem Jahr Flüchtlinge untergebracht - zurzeit sind es neun Männer aus dem Irak, aus Afghanistan und aus Marokko. Sie werden von einer Mitarbeiterin des Roten Kreuzes betreut. Im Ort sorgte die Polizeipräsenz für einige Aufregung: Denn an den Pfarrhof ist auch ein Kindergarten angeschlossen. Manche Eltern seien deshalb verängstigt und verunsichert gewesen, als sie ihre Kinder in der Früh dorthin brachten.