Bankschalter immer kürzer geöffnet

Die Schalteröffnungszeiten von Banken werden nach und nach reduziert. Denn die Kunden gingen immer häufiger zum Automaten als zum Bankangestellten, argumentieren die Bankenmanager.

Das Verhalten von Bankkunden habe sich deutlich verändert - das weisen Frequenzstudien nach. Deswegen die Schalteröffnungszeiten bei immer mehr Bankfilialen reduziert. In manchen Banken ist nicht mehr am Nachmittag geöffnet. In manchen Filialen - so wie zum Beispiel die Raiffeisenbank am Alten Markt in der Stadt Salzburg - sind wochentags die Schalter nur mehr an drei Stunden pro Tag besetzt.

Günther Reibersdorfer, Generaldirektor des Salzburger Raiffeisenverbands und Sprecher der Salzburger Banken, betont, dass sich die Schaltertransaktionen in den letzten zwei Jahren um 20 Prozent reduzierten: „Seit dem Jahr 2000 waren es sogar mehr als 50 Prozent. Damit besteht die Notwendigkeit gar nicht mehr, den Schalter den ganzen Tag offen zu halten.“

ORF

Mehr Kunden holen sich Geld am Automaten

Viele Bankkunden würden mittlerweile einen Teil ihrer Bankgeschäfte - etwa Überweisungen - am Computer abwickelt, sagen die Bankmanager. Geld abgehoben wird vorwiegend beim Bankomaten - oder es wird überhaupt bargeldlos bezahlt.

Während die Schalteröffnungszeiten reduziert werden, sollen aber die Zeiten für Beratungsgespräche ausgedehnt werden: „Es gibt schon ein großes Interesse an Bankdienstleistungen. Gerade im niedrigen Zins-Umfeld gibt es viele Bankthemen, die für Kunden sehr interessant sind“, sagt Markus Sattel, Vorstandsdirektor der Salzburger Sparkasse.

ORF

Andere Aufgaben für Mitarbeiter

Für die Bankmitarbeiter bedeuten die geänderten Öffnungszeiten aber auch geänderte Aufgaben, sagt Bankensprecher Reibersdorfer. „Es gibt jede Menge neue Vorschriften im Zusammenhang mit dem Bankgeschäft. Das hat sich ja jetzt geändert seit der Finanzkrise. Es sind viele neue Regeln gekommen und die müssen beachtet, bearbeitet und gemeldet werden.“ Und das mache viel Arbeit, so Reibersdorfer.

Kunden werden über die Neuerungen in ihrer Bank per Post informiert. Sie müssen sich aber auf die kürzeren Öffnungszeiten einstellen.