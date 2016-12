Team Stronach Salzburg wird unabhängig

Das Team Stronach in Salzburg hat erstmals seinen Landesparteivorsitzenden selbst gewählt. Die Partei ist auch auf der Suche nach einem neuen Namen - denn künftig will man komplett unabhängig vom Gründer werden.

Es ist ein erster Schritt Richtung Unabhängigkeit: bisher ernannte Parteigründer Frank Stronach seinen Landesparteivorsitzenden ohne Wahl. Am Freitag hat die Partei erstmals ihren Landesparteivorsitzenden selbst gewählt. Mit 95 Prozent der Stimmen wurde der bisherige Landesparteiobmann und Klubobmann Helmut Naderer von den rund 60 Mitgliedern in seinem Amt bestätigt. Sein Stellvertreter Michael Honzak erhielt ebenfalls 95 Prozent der Stimmen.

Neuer Name gesucht

Das Salzburger Team Stronach soll künftig auch rechtlich komplett unabhängig vom Parteigründer werden. Die Landesgruppe Salzburg erhielt per schriftlicher Vereinbarung zwischen Frank Stronach und Helmut Naderer das Recht, als eigenständige Rechtspersönlichkeit, ohne Eingriffsmöglichkeit der Bundespartei, zu agieren.

Die Partei soll in Salzburg auch einen neuen Namen bekommen. Welchen, das steht aber noch nicht fest. „Helmut Naderer wird Frank auch in Zukunft freundschaftlich-väterlich verbunden bleiben“, hieß es dazu in einer Aussendung aus dem Team Stronach Salzburg.

