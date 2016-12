Fotografin für vierbeinige Models

Die Salzburgerin Susi Pugl hat sich auf Hundefotografie spezialisiert. Gerade vor Weihnachten hat sie einiges zu tun, denn für viele Hundebesitzer ist ein Porträt ihres Lieblings das ideale Weihnachtsgeschenk.

Egal ob für das Wohnzimmer zuhause, als Weihnachtsgeschenk oder als Motiv für die Weihnachtskarte - Porträts mit Vierbeiner sind ein Geschäftszweig, den Susi Pugl für sich entdeckt hat. Ihre Kunden kommen mit „Hund und Kegel“, so wie Andrea Feichtinger. Sie wird das Porträt von ihr und Hündin Basya ihrem Freund schenken: „Das ist mal etwas Anderes, etwas Besonderes.“

ORF

„Man weiß nie, was passiert“

Hunde professionell zu fotografieren ist gar nicht so einfach. Das konnte Susi Pugl bestätigen: „Man weiß nie, was passiert. Eigentlich muss ich mich immer an den Hund anpassen.“ Das sei immer eine neue Herausforderung für sie.

ORF

Ab Mitte Oktober fange bei ihr das Weihnachtsgeschäft an. „Dann werden entweder Gutscheine verschenkt oder es werden Fotos gemacht, die an Eltern oder andere Familienmitglieder verschenkt werden. Oft gemeinsam mit Hund oder nur der Hund“, sagte Pugl. Auch Lisa-Marie Kranich, die Besitzern von zwei Bordercollies machte Weihnachtskarten gemeinsam mit ihren Hunden. „Ich finde, dass das ganz eine spezielle Idee ist und etwas Besonderes“, sagte die Hundebesitzerin.