Diebe stehlen Jacken um mehrere tausend Euro

Nachdem Diebe am Freitag Jacken um mehrere tausend Euro gestohlen hatten, wollten sie am Samstag im selben Geschäft noch einmal Beute machen. Dabei wurden sie allerdings erwischt und verhaftet.

Bereits am Freitag sollen die Männer in Einkaufszentren in Wals (Flachgau) drei Jacken im Wert von über zweitausend Euro gestohlen haben. Am Samstag waren sie dann wieder in demselben Geschäft unterwegs. Mitarbeiter meldeten der Polizei, dass einer der drei vermutlichen Diebe vom Vortag erneut im Geschäft gewesen sei. Nach kurzer Fahndung hielten die Polizisten einen 19-jährigen Bosnier an. Der Mann hatte eine leere präparierte Tasche, mit der die Diebstahlsensoren gestört werden, bei sich. Im Geschäft erkannten die Beamten dann auch einen zweiten Verdächtigen, einen 32-jährigen Slowenen, wieder.

Diebstahl im Geschäft noch gar nicht aufgefallen

Polizisten fanden im Fahrzeug der beiden einen Koffer. Darin befanden sich auch drei Jacken eines Sportgeschäfts aus Salzburg-Süd. Die Kriminalisten ermittelten, dass die beiden wenige Stunden zuvor in Salzburg-Süd die Jacken im Wert von über tausend Euro gestohlen hatten. Der Diebstahl war dort aber noch gar nicht bemerkt worden.

Ermittlungen zum dritten, vorerst noch unbekannten Täter, werden geführt. Die Polizisten brachten die beiden anderen Männer in die Justizanstalt Salzburg nach Puch-Urstein (Tennengau).