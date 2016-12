Smartphone-Licht stört den Schlaf

Das spezielle Licht von Smartphones, Tablets und Co ist Schuld an schlechtem Schlaf. Das haben Schlafforscher der Universität Basel herausgefunden. Die Blaulichtanteile aktivieren den Organismus und stören den Schlaf.

Es gehört mittlerweile zum Alltag, vor dem Schlafen im Internet zu surfen, E-Mails zu beantworten oder Bücher elektronisch am Tablet zu lesen. Die Müdigkeit verschwinde aber damit, sagte der Schweizer Schlafforscher Christian Cajochen bei einem Vortrag an der Universität Salzburg. Die Blaulichtanteile in Tablets oder E-Readern machen den Körper wach und aktivieren ihn: „Da gibt es einen speziellen Rezeptor im Auge, der das Blaulicht im Auge aufnimmt und an die innere Uhr weiterleitet. Unserem Organismus wird vorgegaukelt, dass es Tag ist, obwohl schon Nacht wäre“, erklärte Cajochen.

ORF

Jugendliche schlafen heute kürzer als vor 20 Jahren

Wer sich mit dem Einschlafen von Haus aus schon schwerer tut, reagiere darauf noch stärker. Die Konsequenz davon ist Müdigkeit am Tag. Zwar gebe es keine Langzeitstudien, wie sich zu wenig Schlaf auf den Menschen auswirkt, „aber man sieht, dass Jugendliche heute im Schnitt kürzer schlafen als noch vor 20 Jahren“, meinte Schlafforscher Cajochen. Auch Schlafforscherin Kerstin Hödlmoser von der Universität Salzburg sagte, dass es gerade für Kinder und Jugendliche wichtig sei, dass die letzte halbe Stunde vor dem Schlafen gehen „ruhig und routiniert“ ablaufe.

ORF

Hersteller reagieren mit Reduktion von Blaulicht

Mittlerweile reagieren auch die Hersteller von Tablets und Smartphones. Bei vielen Geräten lässt sich der Blaulichtanteil bereits reduzieren. Den besten Schlaf garantiert allerdings immer noch, das Gerät am Abend abzuschalten.