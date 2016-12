Neue Skiverbindungen im Pinzgau eröffnet

Die Pinzgauer Skigebiete starten mit neuen Investitionen in die Saison. Am Samstag wurden Expressbahnen in Hinterglemm und Viehhofen eröffnet. Am Freitag war der offizielle Start der neuen Waldalmbahn in Rauris.

2.200 Personen können mit der neuen Zehn-Personen-Umlaufbahn „zellamseeXpress“ zur Bergstation auf dem Salersbachköpfl in 1.920 Metern Seehöhe befördert werden. Die neue Bahn beginnt an der Mittelstation oberhalb von Viehhofen und ist die erste Hälfte der neuen Verbindung vom Glemmtal auf die Schmittenhöhe. Der Verbindungslift zur Talstation ist für 2018 geplant, sagte Schmittenhöhebahn-Geschäftsführer Erich Egger. Die Genehmigung für die Zubringerbahn von Viehhofen auf die Schmittenhöhe bekamen die Bergbahnen im Vorjahr. 25 Millionen Euro wurden investiert.

Gondeln mit WLAN

Die 69 Gondeln der neuen Bahn sollen vor allem die Anforderungen von jungen Skifahrern erfüllen: Jede Gondel ist mit WLAN ausgestattet. Die Fahrgäste können sich kostenlos einloggen und in den zehn Minuten Fahrzeit im Internet surfen. Die Abfahrt ins Glemmtal, die gleichzeitig mit der neuen Umlaufbahn eröffnet wurde ist quasi eine Wiedereröffnung. Sie wurde bereits von 1930 bis 1980 genutzt.

