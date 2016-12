Unfall vorgetäuscht: Trickdiebe schlugen zu

In der Stadt Salzburg wurde ein 71-jährige Frau am Freitag von Trickdieben bestohlen. Sie täuschten einen Unfall vor und baten die Frau um Hilfe, dann stahlen sie ihr Schmuck. Auch in Radstadt (Pongau) war eine Trickdiebin erfolgreich.

Die drei unbekannten Täter sprachen die 71-jährige Freitagnachmittag auf Ungarisch und in schlechtem Deutsch an. Dabei täuschten sie einen angeblichen Unfall in der Familie vor, der davor passiert sein soll. Sie baten die Frau, ihr Gepäck in der Wohnung zwischenlagern zu dürfen, um das vermeintliche Opfer des Unfalls im Krankenhaus besuchen zu können. Einer der drei lenkte die Frau in einem Zimmer mit einem angeblichen Telefonat mit einem Arzt des Krankenhauses ab.

Währenddessen bat eine der beiden weiblichen Täter die Toilette benutzen zu dürfen und stahl dabei den Schmuck des Opfers aus dem Bad und der Wohnung. Dann verließen alle drei samt ihren Gepäck fluchtartig die Wohnung. Wie viel gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt.

Brieftasche mit mehreren hundert Euro gestohlen

Freitagvormittag wurde auch eine 86-Jährige in Radstadt Opfer einer Trickdiebin. Sie folgte der Frau offenbar zu ihrer Wohnungstüre und bat um ein Glas Wasser. Dann bettelte sie um etwas Geld. Die Pensionistin gab ihr einen Fünf-Euro-Schein, trotzdem verwickelte die Frau die Pensionistin immer wieder in ein Gespräch. Dann verließ die Bettlerin die Wohnung - kurz danach stellte das Opfer fest, dass die Geldbörse fehlt. Es entstand ein Schaden von wenigen hundert Euro. Die unbekannte Trickdiebin wird rund 40 Jahre alt geschätzt und 160 Zentimeter groß mit deutschem Dialekt beschrieben. Bekleidet war die Frau mit einer Haube und einem schwarzen Mantel. Die Fahndung nach ihr läuft.