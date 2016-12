Private Weihnachtsbeleuchtung um 8.000 Euro

Weihnachtsdekoration ist Geschmacksache - für Familie Rieder aus Leogang (Pinzgau) kann es nicht genug sein. Seit einigen Jahren sammelt die Familie Weihnachtsbeleuchtung, die mittlerweile einen Wert von 8.000 Euro hat.

Bereits Anfang November beginnt Familie Rieder mit dem Dekorieren. Es dauert Tage, bis es fertig ist. Die Inspiration dazu kommt aus amerikanischen Filmen. Manuel Rieder ist federführend bei der Dekoration: „Ich hab vor drei Jahren angefangen und es wird immer mehr. Der Wert liegt bei 8.000 Euro und es wird immer mehr. Bis ich keine Lust mehr habe.“ Die Stromkosten seien nicht so schlimm, schließlich seien es meist LED-Leuchten, die zum Einsatz kommen.

Nicht nur außen, sondern auch innen dekoriert

Aber auch das Innere des Hauses von Familie Rieder ist weihnachtlich dekoriert. Dafür ist Helga Rieder zuständig: „Ich glaube aber nicht, dass da noch etwas dazu kommt. Das ist schon genug.“ In der Nachbarschaft und Umgebung ist das Haus das Einzige, das so hell erleuchtet ist. Auch die Nachbar freuen sich über das hell erleuchtete und kunterbunte Weihnachtshaus. Mittlerweile ist es auch eine kleine Berühmtheit in Leogang - viele würden sogar vorbeikommen und Fotos vom Haus machen, erzählte Manuel Rieder stolz.