Lipizzaner zu Gast in Salzburg

Die Spanische Hofreitschule und ihre Lipizzaner gastieren an diesem Wochenende in Salzburg. Anlässlich des Jubiläums „Salzburg 200 Jahre bei Österreich“ sind die prominenten Vierbeiner in der Salzburgarena.

Seit 450 Jahren gibt die Spanische Hofreitschule ihre Reitkunst weiter. Deshalb führt sie die UNESCO seit vergangenem Jahr als Kulturerbe der Menschheit. Der Besuch der Lipizzaner in Salzburg ist der erste seit 46 Jahren. Bis Sonntag gastieren die Pferde in der Salzburgarena in der Stadt Salzburg.

Berühmte Lipizzaner-Quadrille

Neben der Vorführung des Ausbildungsstandes der Pferde wird die Hofreitschule in Salzburg auch die Quadrille zeigen. Das Ballett der weißen Hengste wird mit acht Lipizzanern aufgeführt. Die Reiter geben ihre Kommandos an die Pferde dabei fast unbemerkt. „In Wirklichkeit sind das meiste Gewichtshilfen - also ganz leichte Veränderung von der Sitzposition und ganz leichte Veränderungen von der Stellung. Und dann kommen ein bisschen die Schenkelhilfe dazu - schön ist es dann, wenn es so unbemerkt wie möglich passiert“, sagte Herwig Radnetter, einer der Bereiter der Lipizzaner.

ORF

Training für Auftritte dauert fünf Jahre

Bis ein Lipizzaner auftreten darf, muss er zumindest fünf Jahre „Schulzeit“ auf dem Buckel haben. So lange dauert das Training für ihre Auftritte. Wichtig ist dabei das Zusammenspiel von Pferd und Bereiter. Er bestimmt, wann er dem Pferd „erlaubt“ zu springen. Dann „lässt man das Pferd nach oben“, schildert Radnetter.