St. Johann will Bürger zur Mitarbeit motivieren

Die Stadtgemeinde St. Johann (Pongau) wollte mit einer Umfrage bei ihren Bürgern das politische Interesse wecken. Denn für Gemeinden werde es immer schwieriger, Freiwillige für die politische Arbeit zu finden.

Um die Bürger mehr einzubinden, wurde in St. Johann die Umfrage durchgeführt, was in der Stadt verbessert werden muss. Dabei stellte sich heraus, dass beispielsweise leistbares Wohnen, das Angebot an Ausbildungsplätzen oder Angebote für die Kinderbetreuung den St. Johannern am wichtigsten sind. Für Unternehmer ist es zusätzlich entscheidend, geeignete Fachkräfte zu finden. Sie würden zudem in den kommenden Jahren 42.000 Quadratmeter an zusätzlichen Gewerbeflächen benötigen.

Interessierte Funktionäre gesucht

Gleichzeitig gab jeder zweite der befragten Bürger an, dass er an der Gemeindepolitik stark interessiert sei. Knapp 60 Prozent fanden, dass sie in Entscheidungen zu wenig einbezogen würden. Genau hier will die Politik ansetzen, sagt Bürgermeister Günther Mitterer (ÖVP): „Es leider ein Problem, dass natürlich auch auf kommunaler Ebene die Funktionäre abhanden kommen, die Verantwortung übernehmen und sich der Bevölkerung stellen. Das ist ja nicht immer so angenehm.“

Bei der Umfrage meldete sich auch interessierte Bürger, die an konkreten Verbesserungen mitarbeiten sollen. Ergebnisse werden im kommenden Frühling präsentiert.

