Flachau eröffnet Hermann-Maier-„Pilgerstätte“

Sieben Jahre nach Hermann Maiers Rücktritt aus dem Ski-Weltcup hat ihm sein Heimatort Flachau (Pongau) eine ganze Galerie gewidmet. Dort finden sich Siegestrophäen, aber auch ein Operationsnagel aus Maiers Unterschenkel.

Weltcupkugeln, eine Siegestrophäe aus Kitzbühel, originale Renn-Ski und Startnummern - das alles gibt es in der neuen „Hermann Maier Galerie“ im Foyer des Tourismusbüros von Flachau zu sehen. An die Exponate des „Herminators“ zu kommen, war aber gar nicht so schwierig, sagte der Flachauer Tourismusobmann Eugen Fischbacher: „Das war kein Problem, das ist wirklich von Herzen passiert.“

ORF/Grießner

Originaler OP-Marknagel aus Maiers Unterschenkel

Ein Highlight der „Hermann Maier Galerie“ ist aber zweifellos auch der Orginal-Marknagel, mit dem Hermanns Unterschenkel nach seinem schweren Motorrad Unfall im August 2001 wieder zusammengeflickt wurde. Er ist 37 Zentimeter lang, blitzblank poliert und ausgestellt. Fischbacher ist stolz darauf: „Es gehört zur Geschichte von Maier. Das ist Hermann Maier, das ist das Comeback - und wenn man sieht, wie lange 37 Zentimeter sind, die den Unterschenkel zusammengehalten haben, das macht Hermann auch aus.“

zurück von weiter

Gratis-Eintritt in die Galerie

Die „Hermann Maier Galerie“ ist für die Öffentlichkeit gratis zugänglich. Obwohl der Ski-Star bereits am 13. Oktober 2009 seine Karriere beendete, wird er auch jetzt das Publikum anziehen - da ist sich der Tourismusobmann seiner Heimatgemeinde sicher.

Link: