Eisensulfat in Kläranlage ausgetreten

In der Kläranlage Mattsee (Flachgau) ist Donnerstagvormittag flüssiges Eisensulfat ausgetreten. Eisensulfat wirkt bei Kontakt akut reizend bis ätzend auf Haut und die Schleimhäute. Verletzte Personen gibt es bisher aber nicht.

Der Unfall passierte beim Füllen des Eisensulfat-Tankes der Kläranlage. Das braucht die Anlage zum Neutralisieren der Abwässer. Das Eisensulfat wird auch Grünsalz genannt und ist ein Eisensalz der Schwefelsäure.

Mehrere tausend Liter ausgeflossen

Es sind mehrere tausend Liter der giftigen Flüssigkeit ausgelaufen und in einer Auffangwanne gelandet. Weil das Sulfat auch über die Atemwege aufgenommen werden kann, sind speziell ausgebildete Feuerwehrleute im Einsatz. Sie sind in Chemieschutzanzügen dabei, die Flüssigkeit wieder in den Tank der Kläranlage zu pumpen.