24-Stunden-Grenzkontrollen: Staus erwartet

Am Donnerstag treten an den Autobahn-Grenzübergängen an der bayrisch-österreichischen Grenze schärfere Grenzkontrollen in Kraft - so auch am Walserberg (Flachgau). Es wird rund um die Uhr kontrolliert. Staus sind zu erwarten.

Die verschärften Kontrollen betreffen drei Grenzübergänge zwischen Österreich und Bayern: An der deutschen Autobahnen A3 bei Passau, an der A93 bei Kufstein/Kiefersfelden und an der A8 Salzburg-München beim Walserberg. An letzterer Kontrollstellen treffen sich Donnerstagmittag auch der bayrische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und sein österreichischer Amtskollege Wolfgang Sobotka (ÖVP), um sich ein Bild von den Abläufen und den technisch eingesetzten Hilfsmitteln zu machen.

Durch die intensivere Überwachung des Verkehrs befürchten Lokalpolitiker und Wirtschaftstreibende diesseits und jenseits der Grenze längere Staus vor dem Walserberg. Gerade zur Ski-Wintersaison sei das kein Zeichen guter Nachbarschaft, sagen Salzburger Wirtschaftsvertreter. Die Stadt Salzburg befürchtet auch mehr Ausweichverkehr über den Grenzübergang Salzburg-Liefering - und damit einhergehend zusätzliche Staus im Stadtgebiet. Die Stadtregierung protestierte deshalb schon per Brief an den deutschen Botschaft - mehr dazu in Offizieller Protest gegen strengere Grenzkontrolle (salzburg.ORF.at; 14.12.2016).

ORF

„Kontrollen müssen Tag und Nacht sichtbar sein“

Bayerns Innenminister Herrmann begründet den Rund-um-die-Uhr-Grenzeinsatz der deutschen Polizei so: „Es ist weder hinreichend abschreckend noch überzeugt es die eigenen Bürger, wenn einmal jemand an der Grenze steht und ein anderes Mal keiner. Wenn wir sagen, dass wir Grenzkontrollen durchführen, muss das auch sichtbar den ganzen Tag und die ganze Nacht stattfinden.“

Um die Kontrollen durchzuführen, werden 100 bayrische Polizisten ab Donnerstag der deutschen Bundespolizei unterstellt. Diese führt ja bereits seit September 2015 die Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze durch, sagt Matthias Knott von der Bundespolizeidirektion München: „An den Autobahnkontrollstellen werden die Kontrollen intensiviert werden.“ Die 24-Stunden-Grenzkontrollen sollen mindestens bis Februar in Kraft treten. Autoinsassen sollten unbedingt gültige Reisedokumente dabeihaben, sagt die deutsche Polizei.

Link: