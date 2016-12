Salzburger Ärzte warnen vor Sparmaßnahmen

Österreichweit protestierten die Ärzte am Mittwoch gegen die Sparvorhaben der Politik. In Salzburg bleiben zwar alle Ordinationen offen, aber die Ärzte informieren auch hier über die Auswirkungen der Sparmaßnahmen.

Am Donnerstag beschließt das Parlament in Wien die Sparmaßnahmen im Gesundheitsbereich. Die Regierung plant die steigenden Gesundheitsausgaben zu bremsen. Durch die Kürzung würden in den kommenden vier Jahren 4,3 Milliarden im allgemeinen Gesundheitsbereich fehlen - mehr dazu in: Ärzte gegen Einsparungen im Gesundheitsbereich (Salzburg.ORF.at; 03.12.2016).

In Salzburg bewusst kein Streik

Salzburgs Mediziner entschieden sich bewusst gegen einen Streik. Die Ärzte mobilisieren am Mittwoch, indem sie ihre Patienten informieren. „Wir glauben, dass der Patient den Streik in erster Linie als gegen ihn gerichtet auffassen würde und das wollen wir genau nicht. Wir wollen die Patienten informieren, denn die Sparmaßnahmen können für die Patienten langfristig Folgen haben“, sagte Walter Arnberger, Sprecher der niedergelassenen Ärzte in Salzburg. Arnberger betonte aber, dass ein Streik für mehr Aufsehen sorgen würde.

Ziel der Regierung: Zusammenarbeit von Ärzten in Versorgungszentren

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, dass die jährlichen Ausgaben im Gesundheitsbereich jährlich nur mehr um 3,2 Prozent steigen dürfen und nicht mehr um 3,6 Prozent. Außerdem will der Bund, dass die Ärzte künftig mehr in Primär-Versorgungszentren zusammenarbeiten und sich dort die Dienste aufteilen. Laut Regierung gebe es auf dem Land immer weniger Hausärzte. Die Mediziner hingegen kritisieren, dass mit der Einführung von zentralen Versorgungszentren der Kontakt zwischen Ärzten und Patienten verloren gehe.

