Einmietbetrüger aufgeflogen

Ein 27-jähriger Salzburger wurde wegen sechs Einmietbetrügen angezeigt. Der Mann buchte wochenlang Hotelzimmer und verschwand ohne die Rechnung zu bezahlen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro.

Der 27-Jährige gab bei der Hotelbuchung an, das Zimmer erst spät Abends zu beziehen und verlangte von der Rezeption, ihm einen Schlüssel zu hinterlegen. Am nächsten Tag verschwand der Mann mit Zimmerschlüssel, aber ohne die Rechnung zu begleichen. Wochenlang wendete der arbeitslose Salzburger diesen Trick an und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Mann steht außerdem in Verdacht einen Diebstahl und einen Zechbetrug begangen zu haben. Der 27-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.