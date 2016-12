Hausverwalter erneut vor Gericht

Am Mittwoch steht erneut ein Salzburger Hausverwalter wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. Der Unternehmer wurde schon im Sommer wegen Untreue zu drei Jahren teilbedingter Haft veruteilt.

Wegen Steuerhinterziehung von zweieinhalb Millionen Euro muss sich der Salzburger am Mittwoch vor Gericht verantworten. Schon im Sommer wurde der Mann zu drei Jahren Haft verurteilt, eines davon unbedingt - mehr dazu in: Veruntreuungsprozess um Hausverwalter im Juli (salzburg.ORF.at; 08.6.2016).

Bei einem weiteren Schuldspruch am Mittwoch drohen dem Hausverwalter erneut bis zu fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von mehr als sieben Millionen Euro.

Mann verwendete Kundengelder für eigene Kredite

Der Hausverwalter verwendete von Juni 2008 bis Februar 2015 rund 2,6 Millionen Euro an Betriebskosten und Rücklagenkonten seiner Kunden, um beispielsweise Kredite seiner drei Gesellschaften zu begleichen. Der angeklagte Salzburger war Geschäftsführer von insgesamt neun Firmen. Mehrere seiner Unternehmen gingen in Konkurs - mit Schulden in Millionenhöhe.

