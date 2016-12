SAG schließt Aluminiumwerk in Lend

Für 83 Mitarbeiter im Aluminiumwerk in Lend ist es ein herber Schlag. Kurz vor Weihnachten hat die Salzburger Aluminium Gruppe (SAG) ihre Produktion der Aluminium Lend GmbH im Pinzgau eingestellt.

Weltweit beschäftigt die SAG insgesamt 1.200 Mitarbeiter. Der Umsatz erhöhte sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich auf aktuell 260 Millionen Euro. Dennoch hat die Unternehmensleitung am Dienstag das traditionsreiche Aluminiumwerk in Lend geschlossen.

83 Mitarbeiter verlieren Arbeitsplatz

83 Mitarbeiter wurden bereits zur Kündigung angemeldet, sagt SAG-Konzernsprecher Hannes Rest. „Es ist sehr tragisch, aber den Zeitpunkt kann man sich nicht aussuchen. Gesetzliche Rahmenbedingungen haben uns dazu gewzungen, das jetzt zu machen. Wir werden aber versuchen, adäquate Angebote zu machen, um möglichst viele Mitarbeiter zu übernehmen. Natürlich kann man keine Garantie abgeben“, sagt Rest.

„Masseverwalter muss über Zukunft entscheiden“

„Die Produktion ist mit heutigem Tag eingestellt worden. Es wird jetzt an den Masseverwalter übergeben und liegt an ihm, ob weiter produziert wird oder nicht. Das ist nicht mehr in unseren Händen“, sagt Rest.

Da das Alu nicht selbst erzeugt, sondern zugekauft wurde, habe man dem - in den vergangenen Monaten gestiegenen - Preisdruck bei diesem Rohstoff, nicht mehr standhalten können, erklärte Rest. Dazu käme bei Gusslegierungen zudem ein äußerst harter Preiskampf. Die Eigentümerfamilie Wöhrer hat über die vergangenen Jahre 13 MIllionen Euro in die Aluminium Lend GmbH eingeschossen, sagt Rest.

Das Hauptquartier der SAG Gruppe, sowie die Forschung und Entwicklung und das Tochterunternehmen Alutech sollen am Standort Lend aber erhalten bleiben.

