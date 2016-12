Trotz Skandal Rekordjahr für Porsche Holding

Ungeachtet des VW-Abgasskandals konnte die Porsche Holding Salzburg laut Konzernsprecher heuer wieder ein Rekordjahr verzeichnen. Gegenüber 2015 ist eine Absatzsteigerung von 7,8 Prozent auf eine Million Fahrzeuge gelungen.

Von Salzburg aus ist die Porsche Holding in 25 weiteren Ländern im Fahrzeuggroß- und Einzelhandel mit den Marken des Volkswagenkonzerns tätig. Heuer wurden 719.000 (+7,2 Prozent) neue Fahrzeuge ausgeliefert. Der Absatz von gebrauchten Fahrzeugen konnte auf 281.000 (+9,4 Prozent) ausgebaut werden, sagt der Sprecher der Geschäftsführung, Alain Favey.

Den Rekord ermöglicht hat die wirtschaftliche Erholung in Ost- und Südosteuropa am PKW-Markt. Im Großhandel lieferte die Porsche Holding Salzburg heuer insgesamt 323.300 Fahrzeuge aus, ein Plus von 11,3 Prozent gegenüber 2015.

Stabiler und steigender Marktanteil

„Wir haben das Großhandelsvolumen in allen unseren Märkten gesteigert“, sagt Favey. Allein in Österreich wurden 120.000 Fahrzeuge im Großhandel abgesetzt. Der Marktanteil blieb sowohl hierzulande als auch in den anderen Märkten stabil. Insgesamt stieg er in den ersten elf Monaten heuer von 17,7 auf 18 Prozent.

Hochgerechnet fürs Gesamtjahr bleibt der Marktanteil in Österreich stabil bei 34,4 Prozent, während der Gesamtmarkt um 5,3 Prozent auf 325.000 Neuzulassungen wächst. In Österreich stieg auch der Allradmarkt, so Favey bei der Jahrespressekonferenz. Fast jedes vierte verkaufte Auto (23,7 Prozent) hat einen Allradantrieb.

Favey: E-Mobilität boomt auf geringem Stückniveau

In Sachen E-Mobilität passiere in Österreich derzeit viel, sagt Favey. Es gebe nicht nur eine Kaufförderung des Bundes, sondern auch einen Impuls bei der Ladeinfrastruktur. Der E-Automarkt boome , allerdings auf geringem Stückniveau, so Favey. Auch im kommenden Jahr sollen die Konzernmarktanteile stabil bleiben, so der Konzernsprecher. Umsatzzahlen gebe es erst nach Abschluss des Geschäftsjahres 2016 im Frühjahr des kommenden Jahres. Gewinnzahlen veröffentlicht die Porsche Holding prinzipiell nicht.

