Ex-Mitarbeiter als Tankstellenräuber

Jener Räuber, der vergangene Woche innerhalb von 24 Stunden zwei Tankstellen in Bergheim und Elixhausen (Flachgau) überfallen hatte, wurde gefasst. Der 20-jährige Verdächtige ist ein ehemaliger Mitarbeiter.

Der Salzburger arbeitete von Anfang des Jahres bis Oktober in einer Tankstelle im Flachgau. Am Montag wurde er in seiner Wohnung im nördlichen Flachgau festgenommen und in die Justizanstalt nach Puch-Urstein (Tennengau) gebracht. Der 20-Jährige legte beim Landeskriminalamt ein umfassendes Geständnis ab.

Polizei Salzburg

Kleidung und Waffe überführten Täter

Der 20-Jährige überfiel am 8. Dezember zunächst die Tankstelle in Bergheim-Lengfelden (Flachgau). Ein Paketzusteller, der den Vorfall beobachtete, vereitelte den Überfall indem er dem Räuber auf seiner Flucht einen Stoß versetzte. Bei beiden Raubüberfällen verwendete der Täter dieselbe Schreckschusspistole. Beim ersten Überfall vermummte der Täter sein Gesicht mit einem rosafarbenen Schal. Die Pistole erwarb der Mann in Tschechien.

Ex-Mitarbeiter als Räuber ausgeforscht Das Videomaterial aus den Überwachungskamers beider Tankstellen erhärtete den Verdacht gegen den ehemaligen Mitarbeiter.

Links: