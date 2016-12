Eugendorf: Männer stehlen Geld aus Schlafzimmer

In Eugendorf (Flachgau) haben am Montag vier Männer ein Gasthaus und einen Getränkemarkt ausgekundschaftet. Die Täter drangen in ein daneben liegendes Einfamilienhaus und stahlen ein Kuvert mit Bargeld.

Die vier Unbekannten parkten ihr Fahrzeug in Eugendorf auf dem Parkplatz eines Wirten. Der Fahrer blieb im Fahrzeug, die drei anderen Männer stiegen aus und kundschafteten die Gegend aus. Der Betreiber des Getränkemarktes beobachtete das Verhalten der Männer. Er schaute im Marktlager und im Büro nach dem Rechten, traf hier aber keinen der Männer an. Danach kontrollierte der Betreiber das Einfamilienhaus nebenan. Im Stiegenhaus kamen ihm zwei der Männer entgegen. Der Eugendorfer versuchte sie aufzuhalten, die Unbekannten aber wehrten sich und flüchteten durch die Terassentür zum abgestellten Auto. Die Männer fuhren mit einem silberfarbenen Audi A3 über eine Wiese zur B1 Wiener Straße und dann weiter

Richtung Henndorf. Wenig später stellte sich heraus, dass im Schlafzimmer des Einfamilienhauses ein Kuvert mit Bargeld fehlte.

Täter in Henndorf am Auskundschaften

Die vier Unbekannten dürften nach ihrer Tat in Eugendorf nach Henndorf geflüchtet sein. Eine Zeugin meldete wenig später, dass auch in Henndorf Männer mit einem auffallenden Verhalten beobachtet wurden. Möglicherweise haben die Männer auch in der Nachbargemeinde potenzielle Einbruchsobjekte ausgekundschaftet.

Eine Fahndung der Polizei am Montag verlief negativ.