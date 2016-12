15-Jähriger aus Hallein vermisst

Eine Halleinerin hat ihren 15-Jährigen Sohn als vermisst gemeldet. Der Jugendliche war bis Sonntagnachmittag bei seiner Mutter in Hallein. Anschließend ist er zurück in das Jugendwohnhaus nach Salzburg-Aigen. Dort ist er seit Sonntagabend abgängig.

David Weinek ist 15 Jahre alt und war über das Wochenende bei seiner Mutter in Hallein (Tennengau). Unter der Woche lebt der Schüler im Kinder- und Jugendwohnhaus AigenArt in Salzburg-Aigen. Gegen 17 Uhr ist der Sohn dort am Sonntag angekommen. Der 15-Jährige verließ die Wohneinrichtung am Sonntag gegen 21 Uhr noch einmal, kam aber bis Montagabend nicht mehr zurück.

Über Handy nicht erreichbar

David Weinek geht ins Sonderpädagogische Zentrum Aiglhof und leidet an ADHS. Der Schüler ist auf eine regelmäßige Einnahme seiner Tabletten angewiesen. Einen Streit hätte es laut der Mutter nicht gegeben. Seit Sonntagabend ist der Jugendliche nicht mehr auf seinem Mobiltelefon erreichbar.

Dana Weinek

Am Sonntag trug der Jugendliche eine Jean und eine rot-weiß gestreifte Jacke. Der 15-Jährige ist 1.70 Meter groß und hat dunkelbraunes Haar. Per Handy ist der Halleiner seit Sonntag nicht mehr erreichbar.

Die Polizei bestätigte die Personensuche. Seit Sonntagnacht wird nach dem 15-Jährigen gefahndet. Hinweise zu David Weinek werden an jeder Salzburger Polizeiinspektion entgegen genommen.