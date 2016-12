Mönchsberg: Land lehnt Garagenerweiterung ab

Die Landes-Raumordnungsabteilung hat am Montag die lange umstrittene Erweiterung der Mönchsberggarage in der Stadt Salzburg abgelehnt. Die Auswirkungen auf den Verkehr seien nicht ausreichend untersucht worden. Die Umsetzung der Projekts rückt damit in weite Ferne.

Der Streit um die Erweiterung der Garage im Mönchsberg mitten in der Salzburger Altstadt von rund 1.300 auf 1.950 Stellplätze beschäftigt die Politik seit Langem: Gegen den Widerstand des grünen Verkehrsstadtrates Johann Padutsch und der FPÖ beschloss der Salzburger Gemeinderat heuer im Mai die Flächenwidmung für die Garage im Berg - mehr dazu in Mönchsberggarage: Stadt beschließt Widmung (salzburg.ORF.at; 25.5.2016).

Knackpunkte: Oberirdische Parkplätze, Verkehr

Doch dieser Änderung der Flächenwidmung müsste das Raumordnungsressort des Landes zustimmen - und das passiert nicht, soviel ist jetzt fix. Montagmittag gab die für Raumordnung zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler (Grüne) bekannt, dass ihr Ressort keine Genehmigung erteilen werde.

Rössler nennt für die Entscheidung zwei Gründe: Zum einen seien die Pläne der Stadt Salzburg für die Reduktion der oberirdischen Parkplätze im Gegenzug zum Garagenbau zu schwammig: „Die vom Gemeinderat beschlossene Absicht, bei der Eröffnung der Garage Konzepte für Ausgleichsmaßnahmen vorzulegen, wird als nicht ausreichend angesehen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. So wolle die Stadt zwar Bewohnerparkplätze in die Garage verlagern - in die Unterlagen für die Garagenerweiterung fänden sich dazu aber keine konkreten Planungen.

Zum anderen seien die Auswirkungen der Garagenerweiterung auf den Verkehr in der Stadt nicht ausreichend untersucht worden, betont Rösslers Raumordnungsressort: In den drei von der Stadt Salzburg vorgelegten Verkehrsuntersuchungen gebe es Widersprüche. Vom Land gewünschte Ergänzungen habe die Stadt trotz Aufforderung nicht geliefert. Die Stadtspitze beantwortete die Fragen mit einer Säumnisbeschwerde - mehr dazu in Mönchsberggarage: Stadt reicht Beschwerde ein (salzburg.ORF.at; 7.9.2016).

„Keine Verbesserung der Verkehrssituation“

Das Urteil von Rösslers Ressort ist damit klar: „Dass die beantragte Garagenerweiterung selbst mit den erforderlichen Begleitmaßnahmen zur Reduktion von Oberflächenstellplätzen insgesamt zu einer Entlastung und Verbesserung der Verkehrssituation (auch in Bezug auf Lärm- und Luftschadstoffe) führt, ist im Verfahren nicht erkennbar geworden“, heißt es in der Begründung der Entscheidung.

Ein weiterer Rechtsstreit in der Sache ist jedenfalls programmiert: Bereits im Vorfeld hatten ja sowohl Befürworter als auch Gegner rechtliche Schritte angekündigt. Ob der von der Parkgaragengesellschaft geplante Baubeginn im Sommer/Herbst 2017 hält, scheint jetzt mehr als fraglich.

