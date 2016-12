Sicherheitsthermometer verursachte Saunabrand

Ein Sicherheitsthermometer hat in einer Sauna in Hinterglemm (Pinzgau) am Wochenende ein Feuer verursacht statt es zu verhindern: Denn die Elektrik des Geräts geriet nach einem Defekt in Brand.

Das Feuer in der Sauna eines Privathauses ging am Samstag glimpflich aus: Der Besitzer entdeckte selbst die Flammen und konnte sie mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen. Die Feuerwehr musste sich nur noch um einige Glutnester kümmern.

Doch am Sonntag stellte sich bei der Untersuchung durch die Brandermittler der Polizei heraus, dass das Sicherheitsthermometer, das über dem Saunaofen montiert war, an dem Feuer Schuld war: Durch einen elektrischen Defekt war es in Brand geraten, die Flammen breiteten sich auch auf die Holzverschalung der Sauna aus. Die Ermittler gehen von einem Schaden von rund 5.000 Euro aus. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Links: