Streit um zehn Monate Baustelle in Altstadt

Die geplante Kanalsanierung in einer der wichtigsten Einkaufsstraße der Salzburger Innenstadt sorgt jetzt für Streit: Der ÖVP sind zehn Monate Bauzeit zu lange. Doch ein kürzerer Zeitplan sei zu teuer, heißt es von der Baustadträtin.

ORF

Im Bauausschuss der Stadt Salzburg wird am Montag die Auftragsvergabe für die anstehende Baustelle in der oberen Linzergasse diskutiert. Von Februar bis November 2017 soll in der wichtigsten Geschäftsmeile der rechten Altstadt ja der Kanal erneuert werden.

ÖVP: „Von 7.00 bis 20.00 Uhr arbeiten“

Doch diese zehnmonatige Bauphase könnte man kürzer halten, sagt der ÖVP-Klubchef Christoph Fuchs. Er wird mit seiner Partei im Bauausschuss dafür einen entsprechenden Antrag stellen. Demnach sollten die Baufirmen „wirklich dazu angehalten werden, den Tag auszunützen und von 7.00 bis 20.00 Uhr zu arbeiten, damit man die Bauzeit relativ kurz hält“, sagt Fuchs. „So werden die Bewohner, die Betriebe, die Lieferanten und die Kunden entlastet.“

Im Büro von Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS) verweist man aber auf die hohen Kosten, die durch solche 13-stündigen Bauschichten entstehen würden. Die Stadt setze bei der Linzergassen-Baustelle auf Kommunikation mit Anrainern und Geschäftsinhabern - und man versuche, ohnehin jede Baustelle so kurz wie möglich zu halten.

Unterer Teil der Linzergasse vor zwei Jahren saniert

Der untere Abschnitt der Linzergasse - vom Platzl an der Staatsbrücke bis zum ehemaligen Centralkino - wurde erst vor wenigen Jahren generalsaniert und gepflastert. Mehr dazu in Untere Linzergasse fertig renoviert (salzburg.ORF.at; 28.7.2014).