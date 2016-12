Zwei Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Sonntagabend sind in Oberalm (Tennengau) und der Stadt Salzburg zwei Fußgänger auf der Straße angefahren worden, beide wurden schwer verletzt. In Oberalm rammte ein Auto ein 74-Jährige, in Salzburg ein Bus einen 89-Jährigen.

Der 89-Jährige überquerte Sonntagnachmittag die Rainerstraße abseits eines Zebrastreifens. Ein Auto hatte angehalten, um den Mann über die Straße zu lassen. Doch der Lenker des Linienbusses auf der Busspur übersah den 89-Jährigen und konnte trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten.

89-Jähriger mit schweren Kopfverletzungen

Der 89-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in die Unfallchirurgie des Salzburger Landeskrankenhauses gebracht.

In Oberalm übersah gegen 16.30 Uhr ein Autofahrer bei Regen und Dunkelheit eine dunkel gekleidete Fußgängerin auf einem beleuchteten Zebrastreifen. Trotz Vollbremsung erfasste der Wagen die 74-jährige Pensinistin und schleuderte sie zu Boden. Die Frau erlitt Verletzungen an den Beinen und am Rücken. Die Rettung brachte sie ins Salzburger Unfallkrankenhaus.