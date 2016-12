Vier Verletzte bei Kellerbrand

Nach einem Kellerbrand in Salzburg-Parsch sind am Sonntag drei Erwachsene und ein Kind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden. In Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) brannte am Nachmittag eine Wohnung aus.

In Salzburg-Parsch wurde die Feuerwehr gegen 16.30 Uhr alarmiert: Aus dem Keller eines Wohnblocks an der Eberhard-Fugger-Straße rauchte es stark. Das Rote Kreuz musste deshalb die vier Verletzten ins Salzburger Landeskrankenhaus bringen.

ORF/Moser

Die Feuerwehrleute konnten die Flammen selbst rasch löschen, danach wurde das Gebäude belüftet. Jetzt müssen Ermittler der Polizei die Brandursache klären.

Wohnung einer 83-Jährigen brannte aus

Bereits Sonntagnachmittag brannte in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) die Wohnung einer 83-Jährigen aus: Die Frau hatte im Kachelofen im Wohnzimmer eingeheizt - dabei war brennbares Material neben dem Ofen aus bisher unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen.

Die Frau wollte das Feuer noch selbst löschen - allerdings ohne Erfolg. Sie musste ins Freie fliehen. Erst die Feuerwehr Bruck konnte mit schwerem Atemschutz die Flammen unter Kontrolle bringen und löschen. Die Umgebung des Mehrparteienhauses wurde deshalb großräumig abgesperrt, auch die Bewohner der anderen elf Parteien in dem Objekt mussten aus Sicherheitsgründen in ihren Wohnungen bleiben. Der Schaden in der Wohnung der 83-Jährigen ist beträchtlich.

