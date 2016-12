Poetry-Slam-Weltrekordversuch in Salzburg

Insgesamt 16 Teilnehmer wollen in Salzburg einen neuen Weltrekord im Poetry Slam aufstellen: Von Samstagabend bis in die Nacht auf Montag wird durchgehend 30 Stunden lang um die Wette gereimt.

Im Saal der „Salzburger Nachrichten“ in Salzburg-Maxglan wird seit Samstagabend der bisher bestehende Rekord von 25 Stunden Dauer-Poetry-Slam gebrochen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel - und für die 16 teilnehmenden Poeten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, für die Juroren und Moderatoren bedeutet es ein Non-Stop-Programm.

ORF

„Eine wirkliche Herausforderung“

Der Literaturwettstreit mit Gedichten verlangte allen so auch viel Kondition ab. Sonntagnachmittag waren nach 16 Stunden schon erste Ermüdungserscheinungen zu sehen: „Man merkt schon, dass die Kraft ein bisschen nachlässt“, sagte einer der Teilnehmer, Manuel Thalhammer aus Linz. „Es wird dann schwieriger, die Texte so zu machen, wie man sie gerne machen würde. Aber das Adrenalin kommt dann wieder und nimmt ein bisschen die Müdigkeit weg.“ Eine andere Teilnehmerin, Helene Ziegler aus Stuhlfelden (Pinzgau), fand es dagegen „einfach cool, dass wir gemeinsam jetzt einen Weltrekord aufstellen und dass die Veranstaltung so lange durchläuft.“

Mit Spielen, Scherzen und Musizieren versuchten sich die jungen Poeten wach zu halten. Auch eine Weißwurst-Pause half gegen Schwächeanfälle: „Bisher war das eine sehr, sehr spannende Challenge“, sagt Veranstalter Lukas Wagner am Nachmittag. „Aber Weltrekorde sind ja wirkliche Herausforderungen. Da muss man aktiv dahinter sein.“

ORF

Schläfchen zwischen den Auftritten

Zwischen den Auftritten half den Teilnehmern ein kurzer Powernap: Für die erschöpften jungen Poetry Slammer wurden Feldbetten aufgestellt. Die meisten Poeten hatten aber ihren eigenen Schlafsack mit, um zwischen ihren Auftritten ein Nickerchen zu machen: „Ich hatte das Glück, dass ich Sonntagfrüh der erste war“, sagte Martin Weihrauch aus Frankfurt. „Es dauert jetzt noch eine Stunde oder so, bis ich wieder hinunter muss.“

Am Sonntag um 23.00 Uhr geht der Bewerb zu Ende - dann ist der neue Weltrekord von 30 Stunden Dauer-Poetry-Slam geschafft: „Wir haben wenig, aber tolles Publikum“, sagte Weihrauch. „Tatsächlich gute Stimmung.“ Der Eintritt zu dem Finale war frei.

