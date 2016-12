„Rave on Snow“ friedlich

Das elektronische Musikfestival „Rave on Snow“ in Saalbach-Hinterglemm (Pinzgau) ist an diesem Wochenende laut Polizei zum Großteil sehr friedlich über die Bühne gegangen. Es habe kaum Ruhestörungen oder Raufereien gegeben.

60 Polizisten waren bei dem Festival von Donnerstag bis Sonntag im Einsatz. Sie hatten nach Auskunft des stellvertretenden Pinzgauer Polizeikommandanten Martin Waltl aber kaum mit Ruhestörungen oder Raufereien unter den 5.500 Festivalbesuchern zu tun. Verletzt wurde niemand. Die Partys fanden an verschiedenen Orten in Saalbach und Hinterglemm statt.

45 Anzeigen wegen illegaler Suchtmittel

45 Besucher wurden mit geringen Mengen illegaler Suchtmittel wie Speed, Kokain oder Cannabis erwischt und angezeigt. Von mehr als 300 kontrollierten Autolenkern im Glemmtal waren fünf betrunken, drei mussten den Führerschein abgeben.

