Wagrain-Kleinarl: Heimsiege bei Ice Cross WM

Zum Auftakt der Ice Cross Weltmeisterschaft hat es Samstagabend in Wagrain-Kleinarl (Pongau) zwei österreichische Siege gegeben: Bei den Herren gewann Marco Dallago, bei den Damen Veronika Windisch.

Ice Cross wird mit Schlittschuhen auf einige hundert Meter langen vereisten Downhillstrecken gefahren - mit Steilkurven, Wellen und Sprüngen. Heuer wird eine Weltmeisterschaft mit insgesamt neun Bewerben und 144 Teilnehmern aus 20 Nationen ausgetragen. Saisonauftakt war am Samstag in Wagrain-Kleinarl.

Jörg Mitter / Red Bull Content Pool

Dabei setzte sich bei den Herren der Grazer Marco Dallago durch - und das trotz eines schlechten Starts gleich in der ersten Runde des Wettbewerbs. Am Schluss setzte er sich vor dem Esten Mark Taru und dem Franzosen Tristan Dugerdil durch. Bei den Damen war ebenfalls eine Grazerin siegreich - die ehemalige Shorttrack-Eisschnellläuferin Veronika Windisch. Sie gewann den Bewerb vor der Niederländerin Michelle Noe und der Schweizerin Anais Morand. Der nächste WM-Bewerb wird Mitte Jänner in Marseille ausgetragen.