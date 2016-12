Kleinkind sperrte sich in Auto ein

Samstag am späten Nachmittag hat sich in Altenmarkt (Pongau) ein Kleinkind selbst in einem Auto eingesperrt. Der Bub spielte mit dem Autoschlüssel. Die Feuerwehr musste das Kind befreien.

Die 36-jährige Mutter hatte den Wagen am belebten Marktplatz von Altenmarkt geparkt. Sie versorgte ihren - laut Feuerwehr - zwei bis drei Jahre alten Sohn auf dem Rücksitz und gab ihm zur Ablenkung den Funk-Autoschlüssel zum Spielen.

Feuerwehr schlug Seitenscheibe ein

Dabei fiel aber unabsichtlich die Autotüre ins Schloss. Der Bub sperrte mit dem Funkschlüssel zu, der Schlüssel fiel ihm aus der Hand. Somit konnten weder Mutter noch Kind das Auto wieder öffnen. Die Frau alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute versuchten 20 bis 25 Minuten vergeblich, die Autotür zu öffnen. Deshalb schlug sie schlussendlich die hintere Seitenscheibe ein und retteten den Buben aus dem Fahrzeug. Er konnte wieder den erleichterten Eltern übergeben werden.