Kind rettete Skifahrer das Leben

In Obertauern (Pongau) hat ein Kind einem verunglückten Skifahrer laut Polizei das Leben gerettet. Denn der 53-Jährige war kopfüber über den Pistenrand in einen Bach gestürzt. Das Kind bemerkte das und alarmierte den Liftwart.

Der 53-Jährige war am Freitag gegen 15.00 Uhr bei der Abfahrt der Schönalmbahn nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Der Mann aus Perg (Oberösterreich) fiel über die Böschung am Pistenrand und blieb schwer verletzt in dem Bachbett liegen.

Notversorgung nach rascher Alarmierung

Ein Schüler bemerkte den Unfall und alarmierte einen Liftangestellten. Dieser holte die Rettung. Ein Notarzt versorgte den 53-Jährigen, der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Salzburger Unfallkrankenkenhaus. Der Schüler dürfte durch seine rasche Alarmierung dem Mann das Leben gerettet haben, hieß von der Polizei. Wer er aber ist, ist unbekannt, da er schon weitergefahren war, ohne seine Personalien bekanntzugeben.