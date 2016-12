Staus durch Advent-Andrang in Salzburg

Der Andrang am dritten Adventsamstag machte sich am Nachmittag beim Verkehr in der Stadt Salzburg deutlich bemerkbar: Die Garagen waren voll, auf vielen Zufahrtsstraßen herrschte Stau.

Vor allem die Salzburger Altstadt war bei Einheimischen und Urlaubern besonders gefragt: Samstagnachmittag waren deshalb die Altstadt-Parkgaragen im Mönchsberg, die Garagen am Mirabellplatz und an der Glockengasse, der und die Parkplätze beim Augustiner Bräustübl und beim Salzburger Messezentrum voll und konnten keine Autos mehr aufnehmen.

ORF/Wörter

Die Münchner Bundesstraße, die Ignaz-Harrer-Straße, die Maxglaner Hauptstraße und die Neutorstraße waren stadteinwärts völlig überlastet - genauso wie wichtige Verbindungen im Stadtzentrum. Zudem kam es im Süden der Stadt Salzburg beim Schloss Hellbrunn rund um den Adventmarkt zu Staus. Auch hier waren die Parkplätze voll.

ORF

Polizei empfahl: Mit Öffis in die Altstadt

Die Polizei empfahl Altstadtbesuchern, den Park&Ride-Parkplatz Salzburg-Süd zu nutzen und auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.

