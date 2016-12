Lkw fuhr Schlangenlinien auf Bundesstraße

Auf der Pinzgauer Straße (B311) ist Freitagnachmittag ein stark alkoholisierter Lkw-Lenker mit einem Sattelzug in Schlangenlinien unterwegs gewesen. In Salzburg-Itzling wurde am Abend ein betrunkener Lastwagenfahrer erwischt.

Der schwer alkoholisierte Lkw-Lenker war am Nachmittag gegen 15.00 Uhr auf der B311 zwischen Taxenbach-Högmoos und Gries im Pinzgau unterwegs: Er streifte mehrere Straßenbegrenzungspflöcke. Besorgte Passanten alarmierten deshalb telefonisch die Polizei.

2,34 Promille bei Alkotest

Die Beamten konnten den Lkw-Fahrer wenige Minuten später bei Zell am See aufhalten. Ein Alkotest bei dem Rumänen ergab 2,34 Promille. Er musste seinen Führerschein abgeben, eine Sicherheitsleistung bezahlen und den Sattelzug abstellen. Der Rumäne wird jetzt angezeigt. Seine Kollegen holten schließlich den Sattelzug ab.

In Salzburg-Itzling beobachteten Freitagabend wiederum zwei Polizisten, dass ein Lastwagen einen am Straßenrand geparkten Lkw touchierte, dann aber mit unverminderter Geschwindigkeit weiterfuhr. Der Seitenspiegel des Lastwagens war dadurch unbrauchbar und hing herunter. Die Beamten hielten das Fahrzeug auf. Ein Alkotest bei dem 45-jähirgen bosnischen Lenker ergab 1,04 Promille. Der Mann musste ebenfalls einen Führerschein abgeben und wird jetzt angezeigt.