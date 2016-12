Vater und Sohn schlugen Taxler nach Unfall

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat Freitagabend in der Stadt Salzburg zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung geführt: 21-jähriger Niederösterreicher und sein Vater schlugen auf einen Taxilenker ein.

Der Auffahrunfall passierte gegen 19.30 Uhr auf der stark befahrenen Kreuzung am Rudolfsplatz in der Salzburger Innenstadt: Laut Polizei schlugen er 21-Jährige und sein 42-jähriger Vater mit den Fäusten auf den Taxilenker ein. Dieser wehrte sich und soll versucht haben, den 21-Jährigen in sein Taxi zu ziehen.

Ein weiterer Taxilenker dürfte seinem Kollegen zu Hilfe gekommen sein. Er soll von dem Vater gefährlich bedroht worden sein. Doch auch dieser Taxler soll einer 24-jährige Niederösterreicherin, die Zeugin der Auseinandersetzung war, gedroht haben. Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf. Es werden Anzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung erstattet.