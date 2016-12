Absetzen von Spenden soll einfacher werden

Ab 1.Jänner ändern sich die Regeln, wie Spenden abgesetzt werden können. Gerade zu Weihnachten werden viele Spenden überwiesen. Für den Spender ist die neue Regelung einfacher, für die Organisationen wird es komplizierter.

Ab 1. Jänner können neben dem Spendenbetrag auch Name und ... der Organisation übermitteln. Die Organisation muss dann die korrekten Daten beim Internetportal des Finanzamtes eingeben, wenn das der Spender möchte. Bei den Spendern herrscht aber noch Unsicherheit und Unwissen über diese Neuerung. Günther Lutschinger, Geschäftsführer des Fundraising Verbandes sagte, dass man noch nicht wirklich wisse, wie die Spender darauf reagieren werden. „Und schließlich sind wir gemeinnützige Organisationen, die Finanzadministrationsaufgaben übernehmen können.“

Mehr Aufwand für Organisationen

Rund 900.000 Österreicher setzen jetzt schon ihre Spenden von der Steuer ab. Die Organisationen hoffen, dass mit der neuen Regelung nicht weniger Geld hereinkommt. Es bedeute aber auf jeden Fall mehr Bürokratie. Dominik Steinbichler von der Salzburger Kinderkrebshilfe meinte, dass er ab 1.Jänner 2017 viel Zeit in seinem Büro verbringen werde: „Um die Spenden, die bislang eingetroffen sind, in FinanzOnline einzutragen.“ Caritas-Direktor Johannes Dines meinte, dass jene, die die Spendenabsetzbarkeit in Anspruch nehmen wollen auch Vorteile haben würden, weil das dann automatisiert laufen wird.

Generell wünschen sich Spender wie Spendenorganisationen noch Aufklärungsarbeit zur Spendenabsetzbarkeit Neu. Um den Datenschutz müsse man sich aber keine Sorgen machen, meinte Günther Lutschinger.

Salzburger spenden im Schnitt 129 Euro pro Kopf

Jeder Salzburger hat heuer im Schnitt 129 Euro gespendet, am häufigsten zücken Herr und Frau Salzburger für Kinder, Tiere und für die Katastrophenhilfe die Börse. Österreichweit rechnen die Organisationen mit 625 Millionen Euro an Spendengeldern.

Vertrauen in die Organisationen spielt beim Spenden eine zentrale Rolle. Der Spender will sicher sein, dass die Spende auch an der richtigen Stelle ankommt.

250 Organisationen mit Spendengütesiegel

Seit 2001 gibt es das Spendengütesiegel. Es soll bei den Spendern mehr Sicherheit schaffen, um damit wiederum das Vertrauen in Hilfsorganisationen zu stärken. Österreichweit tragen 250 Organisationen das Spendengütesiegel.

