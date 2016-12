Zwei Verletzte bei Brand in Schlachthof

Bei einem Brand im Schlachthof in der Stadt Salzburg sind am Freitag zwei Personen leicht verletzt worden. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt.

Das Feuer war am Freitag gegen 13.00 Uhr in einem etwa drei mal vier Meter großen Maschinenraum ausgebrochen, in dem sich eine Vakuumpumpe befindet. Beim Brand entstand eine gewaltige Rauchentwicklung, schilderte der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, Manfred Höllbacher.

zurück von weiter

Starke Rauchentwicklung

Das Feuer breitete sich unter dem Dach aus und griff auch auf den Schlachthof über. Rund 40 Helfer der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr bekämpften die Flammen und hatten diese auch nach relativ kurzer Zeit gelöscht. Danach wurde der Rauch abgesaugt und der Schlachthof mit fünf Belüftungsgeräten belüftet.

Zwei Mitarbeiter leicht verletzt

Zwei Mitarbeiter des Schlachthofes dürften eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten haben. Einen lieferte das Rote Kreuz ins Landeskrankenhaus ein, der zweite lehnte eine ärztliche Behandlung ab.

Die Höhe des Schadens und die Brandursache standen vorerst nicht fest. Laut Manfred Höllbacher dürfte vor allem der Rauch erheblichen Schaden angerichtet haben.