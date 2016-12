Alkounfälle: Spitzenreiter Lungau und Pongau

Im Lungau und im Pongau hat es in den vergangenen drei Jahren die meisten Alkounfälle gegeben. Das hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) festgestellt. In der Stadt Salzburg ist der Anteil an Alkounfällen deutlich niedriger.

Sowohl im Lungau als auch im Pongau sind über acht Prozent der Verkehrsunfälle von alkoholisierten Lenkern verursacht worden. Denn gerade am Land sei das öffentliche Verkehrsangebot deutlich schlechter und damit die Fahrt mit dem eigenen Auto viel verlockender, kritisierte der Verkehrsclub Österreich. In der Stadt Salzburg liege der Anteil der Alkounfälle in den letzten drei Jahren bei 5,1 Prozent - also deutlich hinter dem Lungau und Pongau.

ORF

619 Alkounfälle in Stadt und Land Salzburg

Insgesamt gab es im Untersuchungszeitraum von 2013 bis zum ersten Halbjahr 2016 619 Alkounfälle. Dabei wurden 794 Personen verletzt. 14 Menschen starben bei Unfällen mit alkoholisierten Lenkern. Nur im Tennengau gab es keinen tödlichen Unfall.

Österreichweit ist der Anteil an alkoholisierten Lenkern bei Verkehrsunfällen in Vorarlberg am höchsten. Salzburg liegt an viertletzter Stelle.

VCÖ: Verkehrsstrafen-Geld für Nachtbusse einsetzen

Viele Lenker würden außerdem ihren Promillegehalt im Blut unterschätzen. Denn bereits bei 0,5 Promille sei das Risiko für einen Verkehrsunfall um das Doppelte höher als bei einem nüchternen Lenker.

Der Verkehrsclub Österreich schlug vor, dass ein Teil der Einnahmen aus Verkehrsstrafen den Gemeinden für die Einführung von Sammeltaxis oder Nachtbussen zur Verfügung gestellt werden soll.

Lenker mit 1,2 Promille Alkohol im Blut erwischt

Erst in dieser Woche hat die Polizei einen 20-jährigen Salzburger erwischt, der mit 1,26 Promille Alkohol im Blut unterwegs gewesen ist und einen Unfall verursachte. Der Mann wollte eigenen Angaben zufolge einem überholenden Pkw ausweichen und kam von der Fahrbahn ab. Dabei prallte er gegen einen Strommasten. Verletzt wurde dabei aber niemand, dem 20-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen.

ORF

Verstärkte Kontrollen in der Adventzeit

Wegen den zahlreichen Weihnachtsfeiern und Adventmärkten im Dezember führt die Salzburger Polizei auch verstärkt Alkoholkontrollen durch. Denn gerade im Advent würden sich viele Autofahrer alkoholisiert hinter das Steuer setzen - mehr dazu in: Verstärkte Alkohol-Kontrollen im Advent (salzburg.ORF.at; 29.11.2016).

Link: