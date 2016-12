Studentin zeigt Vergewaltigung an

Gegen 3.00 Uhr soll am Freitag eine Studentin in der Salzburger Innenstadt in einem Durchgang von der Griesgasse zur Getreidegasse von einem jungen Mann vergewaltigt worden sein. Die 20-Jährige erstattete Anzeige.

Die Studentin lernte den 22- bis 25-Jährigen Freitagnacht in einem Lokal kennen. Auf dem Nachhauseweg soll es in einem Durchgang von der Griesgasse zur Getreidegasse zur Vergewaltigung gekommen sein. Das Opfer beschreibt den Täter als 1,75 Meter groß, mit blondem Haar und circa 22 bis 25 Jahre alt. Das Landeskriminalamt nahm am Freitag die Ermittlungen auf.