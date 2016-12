Lungau: Breitband-Internet wird ausgebaut

Im Lungau wird der Ausbau des Breitand-Internets mit insgesamt 680.000 Euro aus dem EU-Budget gefördert. Nach wie vor geben es im Lungau Regionen, in denen die Internetversorgung noch lückenhaft ist.

Landesweit hinkt der Lungau in der Versorgung des Breitband-Internets hinterher. Für Telekommunikationsanbieter sei der Ausbau im Lungau nicht wirtschaftlich, heißt es aus dem Land Salzburg. Um Teile in der Region aber an das Netz zu schließen, kommen jetzt 75 Prozent der Anschlusskosten aus einem Fördertopf der EU.

Lungau beim Internet hinten nach

Auf Grund der teilweise schwer zugänglichen Regionen ist die Abdeckung des Breitbandnetzes im Lungau im Vergleich zu den anderen Gauen in Salzburg nicht auf dem neuesten Stand.

Der Ausbau im Lungau sei längst an der Zeit, sagte der zuständige ÖVP-Landesrat Josef Schwaiger. „Seit Beginn des geförderten Breitbandausbaus ist noch kein Fördergeld in den Lungau geflossen. Ich hoffe auf eine starke Beteiligung der Telekommunikationsbetreiber, damit auch die bisher schlecht versorgten Regionen im Lungau künftig mit gut ausgebauten Datenleistungen versorgt sind“, so Josef Schwaiger.