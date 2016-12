Salzburger stiehlt Ex-Frau 10.000 Euro

Ein 52-jähriger Salzburger hat sich am Donnerstag selbst bei der Polizei angezeigt. Der Mann gab an, seiner Ex-Frau innerhalb weniger Tage mehr als 10.000 Euro gestohlen zu haben. Das Geld verspielte der 52-Jährige in einem Wettlokal.

Zwischen dem 5. und 8. Dezember soll der Salzburger seiner Ex-Frau die rund 10.000 Euro gestohlen haben. Der Frau fiel das Fehlen des Bargeldes zunächst nicht auf. Am Donnerstag beging der 52-Jährige dann Selbstanzeige. Der Ex-Mann konnte den Geldbetrag nicht zurückgeben, weil er die gestohlenen 10.000 Euro zuvor in einem Wettlokal in Salzburg verspielt hatte. Der Salzburger wurde bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.