Durchwachsene Shopping-Bilanz am Feiertag

Die Wirtschaftskammer Salzburg zieht eine durchwachsene Bilanz zum Einkaufs-Feiertag am 8. Dezember. Der Auflauf der Schalke-Fans in der Innenstadt habe den Geschäften in der Altstadt geschadet.

Die Einkaufsstimmung in der Innenstadt war wegen der Sperre des Rudolfskais und der tausenden Fußballfans getrübt. Noch am Vormittag waren die Kaufleute in der Altstadt mit den Umsätzen zufrieden. Am Nachmittag aber blieben viele Konsumenten aus, sagte Johann-Peter Höflmaier, Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Salzburg.

Einkaufszentren profitieren in Salzburg

In den Einkaufszentren am Rand der Landeshauptstadt hatten die zahlreichen Sportveranstaltungen keine Auswirkungen auf die Besucherfrequenz. Zu Spitzenzeiten bummelten am Donnerstag im Europark in Salzburg bis zu 5.000 Personen durch das Einkaufszentrum. Sportartikelhändler beobachteten dieses Jahr eine starke Nachfrage bei Skitourenausrüstung und Kindersportausrüstung. „Das Weihnachtsgeschäft läuft bis jetzt sehr gut. Wir spüren heuer, dass die Konsumenten durch die Steuererleichterung wieder mehr Budget zur Verfügung haben“, sagte Europark-Geschäftsführer Christoph Andexlinger.

Das Outletcenter in Wals-Siezenheim blickte nach dem Feiertag zuversichtlich auf die beiden bevorstehenden Adventsamstage. „Der verkaufsoffene 8. Dezember war ein voller Erfolg. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir den Erfolg der bisherigen Advent-Wochenenden auch an den kommenden Wochenenden fortsetzen können“, sagte Petr Proy, Center-Manager des Designer Outlets.