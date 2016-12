Paragleiterin bleibt an Strommasten hängen

In Dorfgastein (Pongau) ist am Donnerstagnachmittag eine Paragleiterin an einem Strommasten hängen geblieben. Die Frau kam beim Landeanflug zu nahe an die Stromleitung heran. Die 48-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Paragleiterin blieb in einer Höhe von 20 Metern an dem Strommasten hängen. Der Schirm der Pilotin verfing sich in den Leitungen. Für die Bergung musste der Strom abgeschaltet werden. Die ÖBB führte dabei die Erdung durch. Der Unfall ereignete sich wegen einer Fehleinschätzung der Paragleiterin. Fremdverschulden kann ausgeschlossen werden.